POL-HRO: Angriff auf Mitarbeiter des Rettungsdienstes in Boizenburg

Boizenburg (ots) -



Am Samstagnachmittag wurde dem Rettungsdienst eine hilfebedürftige Person in Boizenburg gemeldet.

Während der medizinischen Behandlung des alkoholisierten 19-Jährigen schubste dieser zunächst einen Mitarbeiter des Rettungsdienstes und warf einem 30-jährigen Rettungssanitäter eine volle Getränkedose an dessen Hinterkopf. In der Folge wurde die Polizei gegen 16:45 Uhr zum Einsatz des Rettungsdienstes hinzugerufen.

Der 19-jährige polizeilich hinlänglich bekannte Mann hatte einen Atemalkoholwert von über 2 Promille und gab zudem den Konsum von Betäubungsmitteln an.

Auch in Anwesenheit der Polizisten beruhigte sich der 19-Jährige nicht und blieb weiterhin in einem psychischen Ausnahmezustand.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum Schutz der eigenen Person erfolgte die Gewahrsamnahme des Mannes.

Dieser muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf den Mitarbeiter des Rettungsdienstes strafrechtlich verantworten.

Der 30-jährige Rettungssanitäter erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und konnte den Dienst weiter fortführen.



André Falke



Erster Polizeihauptkommissar,

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell