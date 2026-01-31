POL-HRO: 18-Jähriger nach Zusammenstoß mit Straßenbahn in Schwerin schwer verletzt

Schwerin (ots) -



Am heutigen Tage kam es an der Straßenbahnhaltestelle Neu Zippendorf in Schwerin zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn.

Laut vorliegenden Erkenntnissen habe der 18-jährige Fußgänger gegen 14:15 Uhr den Schienenübergang der Straßenbahnhaltestelle in der Magdeburger Straße passieren wollen, als zeitgleich eine Straßenbahn, aus Richtung Dreescher Markt kommend, einfuhr. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung des 39-jährigen Straßenbahnführers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Fußgänger wurde durch sofort alarmierte Rettungskräfte medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Helios-Klinikum gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erlitt der 18-Jährige schwere Verletzungen.

Im Zuge der Verkehrsunfallermittlung und Durchführung der medizinischen Betreuungsmaßnahmen wurde der betroffene Streckenabschnitt für etwa 45 Minuten gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird laut ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro beziffert.



