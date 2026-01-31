POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Nutzer eines Krankenfahrstuhls

Stralsund (ots) -



Am 31.01.2026 um 11:10 Uhr ereignete sich in Stralsund auf der

Rostocker Chaussee ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger

Deutscher mit seinem PKW VW Golf die Rostocker Chaussee aus Richtung

B105 kommend in Richtung Ostseecenter. Ein 90-jähriger Deutscher

überquerte mit seinem Krankenfahrstuhl den Kreuzungsbereich Rostocker

Chaussee in Richtung Freienlande, ohne auf den fließenden Verkehr zu

achten. Der Fahrzeugführer des PKW schaffte es nicht mehr rechtzeitig

zu bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurde der Krankenfahrstuhlfahrer schwer, aber nicht

lebensbedrohlich verletzt und ins Krankenhaus nach Stralsund

gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro.

Der Verkehr musste zeitweise auf eine Spur umgeleitet werden.



