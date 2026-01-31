POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Nutzer eines Krankenfahrstuhls
Stralsund (ots) -
Am 31.01.2026 um 11:10 Uhr ereignete sich in Stralsund auf der
Rostocker Chaussee ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.
Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 48-jähriger
Deutscher mit seinem PKW VW Golf die Rostocker Chaussee aus Richtung
B105 kommend in Richtung Ostseecenter. Ein 90-jähriger Deutscher
überquerte mit seinem Krankenfahrstuhl den Kreuzungsbereich Rostocker
Chaussee in Richtung Freienlande, ohne auf den fließenden Verkehr zu
achten. Der Fahrzeugführer des PKW schaffte es nicht mehr rechtzeitig
zu bremsen und es kam zum Zusammenstoß.
Dabei wurde der Krankenfahrstuhlfahrer schwer, aber nicht
lebensbedrohlich verletzt und ins Krankenhaus nach Stralsund
gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro.
Der Verkehr musste zeitweise auf eine Spur umgeleitet werden.
