POL-NB: Wild auf der Fahrbahn - Ausweichmanöver endet an Straßenbaum
Neustrelitz (ots) -
Am 31.01.2026 um 07:15 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle des
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Kenntnis von einem
Verkehrsunfall auf einem land- und forstwirtschaftlichen
Verbindungsweg zwischen Prillwitz und Usadel. Der Notruf wurde durch
das automatische eCall-System des verunfallten PKW ausgelöst. Die
Feuerwehr Blumenholz, ein Rettungswagen sowie das Polizeihauptrevier
Neustrelitz wurden alarmiert.
Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer den
Verbindungsweg aus Richtung Prillwitz kommend in Fahrtrichtung
Usadel, als mehrere Wildtiere die Fahrbahn querten.
Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, verlor der 65-Jährige
Deutsche auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über das
Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum.
Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren
Untersuchung in das Krankenhaus Neustrelitz verbracht. Der PKW des
Post- und Kurierdienstes war nicht mehr fahrbereit und musste
geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000
Euro.
