POL-NB: Wild auf der Fahrbahn - Ausweichmanöver endet an Straßenbaum

Am 31.01.2026 um 07:15 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle des

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Kenntnis von einem

Verkehrsunfall auf einem land- und forstwirtschaftlichen

Verbindungsweg zwischen Prillwitz und Usadel. Der Notruf wurde durch

das automatische eCall-System des verunfallten PKW ausgelöst. Die

Feuerwehr Blumenholz, ein Rettungswagen sowie das Polizeihauptrevier

Neustrelitz wurden alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer den

Verbindungsweg aus Richtung Prillwitz kommend in Fahrtrichtung

Usadel, als mehrere Wildtiere die Fahrbahn querten.

Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, verlor der 65-Jährige

Deutsche auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über das

Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum.

Hierbei wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren

Untersuchung in das Krankenhaus Neustrelitz verbracht. Der PKW des

Post- und Kurierdienstes war nicht mehr fahrbereit und musste

geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000

Euro.



