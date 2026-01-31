POL-NB: Betrug durch sogenannten Schockanruf in Torgelow

PR Ueckermünde (ots) -



Am Abend des 30. Januar 2026 wurde der Polizei ein Betrug zum

Nachteil einer 88-jährigen Frau in Torgelow bekannt.



Die Geschädigte erhielt im Laufe des Tages einen sogenannten

Schockanruf. In einem etwa zweistündigen Telefongespräch wurde ihr

vorgetäuscht, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall

verursacht und befinde sich nun in Haft. Zur angeblichen Freilassung

sei die Zahlung einer Kaution erforderlich. Hierzu wurde die Seniorin

aufgefordert, Bargeld und Wertgegenstände bereitzustellen.



Gegen 20:40 Uhr erschien schließlich eine bislang unbekannte

männliche Person an der Wohnung der Geschädigten, um die Wertsachen

entgegenzunehmen. Der Mann wird wie folgt beschrieben:



- Alter: etwa 30 bis 35 Jahre

- Größe: ca. 170 cm

- Statur: stabil

- Haare: dunkel

- Erscheinungsbild: europäisch

- Besonderheit: sprach nicht mit der Geschädigten





Die 88-Jährige übergab dem Täter rund 15.000 Euro Bargeld sowie

weitere Wertgegenstände.



Nach der Übergabe entfernte sich der Täter zu Fuß in unbekannte

Richtung.



Die Geschädigte erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.



Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die am

30. Januar 2026 gegen 20:40 Uhr im Bereich der Albert-Einstein-Straße

in Torgelow verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu

dem beschriebenen Mann machen können, werden gebeten, sich mit

sachdienlichen Hinweisen an die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter 0395/5582 2224 oder an jede

andere Polizeidienststelle zu wenden.



Die Polizei warnt erneut vor sogenannten Schockanrufen. Täter setzen

ihre Opfer gezielt unter Druck, um sie zu schnellen Geldübergaben zu

bewegen. Es gibt in diesem Sinne keine Kaution in Deutschland, mit

der Angehörige freigekauft werden können, wenn sie einer Straftat

beschuldigt werden. Polizeibehörden fordern niemals telefonisch die

Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Im Zweifel sollten

Betroffene das Gespräch sofort beenden und selbstständig Kontakt mit

Angehörigen oder der Polizei aufnehmen.



