POL-HRO: Unbeleuchteter Pkw überführt alkoholisierten Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Donnerstagabend, 29. Januar 2026, gegen 22:15 Uhr, wurden Polizeibeamte auf einen unbeleuchteten Pkw Hyundai in der Georg-Simon-Ohm-Straße im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz aufmerksam.



Der Fahrzeugführer stellte den Pkw nach kurzer Fahrt mittig auf der Fahrbahn ab und entfernte sich mit unsicherem Gang vom Fahrzeug, sodass die Beamten den Mann unmittelbar kontrollieren konnten.



Der 37-jährige Fahrzeugführer gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, da ihm diese bereits zuvor entzogen worden war. Zudem räumte er den Konsum von Betäubungsmitteln am Vortag ein. Ein vor Ort veranlasster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,99 Promille. Aufgrund des Ergebnisses wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.



Die Schweriner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell