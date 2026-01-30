POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäterin

Barth (ots) -



Auf Beschluss des Amtsgerichts Stralsund bittet die Kriminalpolizei Barth die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer mutmaßlichen Straftäterin.



Hier der Link zur Fahndung: https://is.gd/N0z54R.



Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Barth (038231 6720), über das digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



