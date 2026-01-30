Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäterin

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Barth die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einer mutmaßlichen Straftäterin.

Eine 42-jährige Frau zeigte bei der Polizei an, dass sie am 16. September 2025, an einem Bankautomaten ihr Geld offenbar im Ausgabefach vergessen hatte. Eine weibliche Person ist nun dringend verdächtig, einen dreistelligen Geldbetrag aus einem Geldausgabeautomaten in Barth unrechtmäßig entnommen und unterschlagen zu haben.

Mit den Aufzeichnungen der Videokameras erhofft sich die Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, die die bislang unbekannte Frau identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen.

Die weibliche Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

- kurze, dunkle Haare, normale Statur, mittleren Alters, geschätzt 175 cm groß,

- sie trug dunkle Kleidung, weiße Sneaker und hielt einen Regenschirm in der Hand.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Barth (038231 6720), über das digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.