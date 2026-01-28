Details anzeigen Foto des Vermissten Foto des Vermissten

56-jähriger Mann aus Torgelow vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei sucht nach dem 56-jährigen Frank Gierke aus Torgelow, der derzeit unbekannten Aufenthalts ist. Der Vermisste hat seine Wohnanschrift in der Karlsfelder Straße in unbekannte Richtung verlassen.

Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

– 1,73 m groß

– schlanke Statur

– kurze graue Haare

– schwarze Brille

Zu seiner getragenen Kleidung liegen keine Informationen vor. Herr Gierke ist auf medizinische Hilfe angewiesen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 56-Jährigen.

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat den 56-Jährigen in und um Torgelow gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Ueckermünde unter 039771 82 224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.