POL-NB: Unfall an Kreuzung

Burg Stargard (ots) -



Heute Mittag gegen 12:50 Uhr ist es zur Kollision zwischen einem Ford und einem Renault in Burg Stargard in der Teschendorfer Chaussee auf Höhe der Kreuzung gekommen.



Dabei wird der 40-jährigen Ford-Fahrerin aufgrund derzeitiger polizeilicher Kenntnis das Missachten der Vorfahrt des 66-jährigen Renault-Fahrers vorgeworfen.



Bei dem Zusammenstoß wurde die 76-jährige Beifahrerin der mutmaßlichen Unfallverursacherin verletzt und zur weiteren Behandlung in die Klinik gebracht.



Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.



Der Schaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



