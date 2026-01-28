POL-HRO: Rostocker Kriminalbeamte überführen Tatverdächtige nach Drohnendiebstahl

Rostock (ots) -



Mit einem fingierten Verkaufsgespräch endete am gestrigen Nachmittag ein Drohnendiebstahl für einen Tatverdächtigen unerwartet bei der Polizei. Am vereinbarten Übergabeort erschienen statt des vorgeblichen Käufers zivile Kräfte des Kriminalkommissariats Rostock, die den Verkäufer zunächst in ein Gespräch verwickelten. Kurz darauf gaben sich die Beamten als Polizeibeamte zu erkennen und überführten den Tatverdächtigen. Der zweite Tatverdächtige konnte im Anschluss identifiziert werden.



Bei den beiden polizeibekannten Männern handelt es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter von 19 und 35 Jahren. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls sowie der Hehlerei eingeleitet. Die angebotene Drohne wurde sichergestellt.



Der Maßnahme war eine Anzeige in der vergangenen Woche vorausgegangen. Ein Mitarbeiter eines Rostocker Unternehmens hatte der Polizei den Diebstahl einer hochwertigen Drohne aus Büroräumen im Stadtteil Stadtmitte gemeldet. Über die zugehörige App war es dem Geschädigten weiterhin möglich, Flugdaten der rund 2.600 Euro teuren Drohne abzurufen. Aufgrund einer zeitlichen Verzögerung waren jedoch keine Rückschlüsse auf den aktuellen Aufenthaltsort möglich. Fest stand lediglich, dass sich die Drohne weiterhin im Stadtgebiet Rostock befand.



Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages meldete sich der Geschädigte erneut beim zuständigen Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats. Er teilte mit, dass er seine mutmaßlich entwendete Drohne in einem Verkaufsinserat auf einer Online-Plattform wiedererkannt habe - angeboten zu einem deutlich unter dem Marktwert liegenden Preis.



In enger Abstimmung mit der Kriminalpolizei wurde daraufhin die Kontaktaufnahme zum Verkäufer sowie eine Übergabe vereinbart, die schließlich zur Identifizierung der Tatverdächtigen und zur Sicherstellung der Drohne führte. Nach derzeitigem Stand ist diese unbeschädigt und soll dem Geschädigten zeitnah wieder übergeben werden.



