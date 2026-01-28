POL-NB: Verschlossener Tresor in Barth gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Barth (ots) -



Am Montag, dem 19. Januar 2026, wurde bei Bauarbeiten im Bereich einer Entkrauterstelle in Barth ein verschlossener Tresor in der Barthe aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt. Zum Zeitpunkt des Auffindens war der Tresor verschlossen; die Öffnungseinrichtungen waren augenscheinlich gewaltsam entfernt worden.



Der Tresor hat folgende Maße:



- Höhe: 80 Zentimeter

- Breite: 60 Zentimeter

- Tiefe: 50 Zentimeter



Ein Bild des Tresors ist dieser Pressemitteilung beigefügt.



Es besteht der Verdacht, dass der Tresor entwendet wurde und im Zeitraum von Mitte Dezember 2025 bis zum 19. Januar 2026 an die Fundstelle gelangte.



Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden insbesondere Personen, denen ein Tresor entwendet wurde, sowie Zeugen, die Angaben zum möglichen Tatort oder zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum machen können.



Hinweise nimmt die Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231 6720, über das digitale Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Juliane Boutalha

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell