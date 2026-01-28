POL-NB: Brand in Silvesternacht - Zeugen gesucht

Prohn (ots) -



Pünktlich zum Jahreswechsel, am 01. Januar 2026 um 00:02 Uhr wurde die Polizei zu einem brennenden Wanderunterstand in der Witzlawstraße in Prohn gerufen.



Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte die Feuerwehr den Brand bereits vollständig gelöscht. Augenscheinlich geriet der komplett aus Holz bestehende Wanderunterstand durch gezielt gezündete Pyrotechnik in Brand.



Der Wanderunterstand befindet sich etwa 80 Meter hinter der letzten Hausnummer der Wizlawstraße am Rand eines kleinen Waldstückes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in der Silvesternacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231 6720, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



