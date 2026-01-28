POL-NB: Pkw-Fahrer wird bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Sassen-Trantow (ots) -



Am gestrigen Dienstag, 27. Januar 2026, befuhr ein 48-jähriger Deutscher mit seinem Pkw die Straße "Klingenberg" in Trantow in Richtung der Straße "Am Weiher".



Aus bislang unklarer Ursache kam das Fahrzeug des Mannes, über die Gegenspur, von der Straße ab und kollidierte mit einer Steinplattform.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Der 48-Jährige zog sich im Zuge des Unfallgeschehens schwere Verletzungen zu und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.



Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.



