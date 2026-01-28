POL-HRO: Vermisstes 13-jähriges Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Bützow/Landkreis Rostock (ots) -



Das seit dem 23.01.2026 vermisste 13-jährige Mädchen

aus Bützow - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6204043

konnte am gestrigen Nachmittag wohlbehalten angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der

Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um

Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen

Daten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell