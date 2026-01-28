POL-HRO: Vermisstes 13-jähriges Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Bützow/Landkreis Rostock (ots) -
Das seit dem 23.01.2026 vermisste 13-jährige Mädchen
aus Bützow - siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6204043
konnte am gestrigen Nachmittag wohlbehalten angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen
Daten.
