POL-NB: Verkehrsunfälle mit LKW im Landkreis Vorpommern-Rügen

Am gestrigen Dienstag (27. Januar 2026) kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit beteiligten Lastkraftwagen (LKW) im Landkreis Vorpommern-Rügen.



Gegen 14:20 Uhr wurde die Polizei nach Jakobsdorf (Landesstraße 192) gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand überholte ein 47-jähriger Fahrer eines VW Crafter im Baustellenbereich trotz geltenden Überholverbots. Dabei stieß er frontal gegen einen abbiegenden LKW der Marke MAN mit Auflieger, welcher sich bereits im Abbiegevorgang befand.



Der 47-Jährige Fahrer des Crafter wurde leicht verletzt, seine 46-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 49-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Für die Bergungsmaßnahmen war die Landesstraße 192 für etwa eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr entfernte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Gegen den 47-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.



Gegen 16 Uhr befuhr ein 66-jähriger Fahrer eines LKW der Marke DAF mit Auflieger aus dem Kreis Pinneberg die Landesstraße 30 in Sagard auf Rügen. Er scherte aus, um einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Dabei übersah er offenbar den Pkw eines 43-jährigen Mannes von der Insel Rügen, welcher sich bereits im Überholvorgang befand.

Es kam zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der LKW-Fahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, meldete sich aber im Anschluss bei der Polizei, da er einen Verkehrsunfall vermutete.



Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen.



Alle beteiligten Personen dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.



