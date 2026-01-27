POL-NB: Versuchtes Tötungsdelikt in Wolgast: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wolgast (ots) -



In der vergangenen Nacht zu Dienstag (27.01.2026) gegen Mitternacht wurde die Polizei über die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald über einen mutmaßlichen Messerangriff in Wolgast informiert. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten konnten diese einen 57-jährigen deutschen Mann in seiner Wohnung auffinden.



Er wies eine größere Verletzung am Hals auf, war jedoch ansprechbar. Der Geschädigte gab an, von einem Bekannten unmittelbar nach dem der an seiner Wohnungstür klingelte und der 57-Jährige ihm öffnete, in den Hals gestochen worden zu sein. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte durch die Polizei ein 35-jähriger Deutscher festgestellt werden. Aufgrund der Befragungen bestand der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Der Tatverdächtige wurde anschließend im Polizeihauptrevier Greifswald in Gewahrsam genommen.



Am heutigen Tag wurde der 35-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Dort wurde gegen ihn ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags nach § 212 StGB erlassen. Die eingesetzten Beamten haben den Mann nach der Haftvorführung in die JVA Stralsund verbracht, wo er sich nun in Untersuchungshaft befindet. Nach polizeilichen Erkenntnissen befindet sich der Geschädigte inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr.



Aufgrund der laufenden Ermittlungen, können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben gemacht werden.



