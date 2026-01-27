POL-NB: Fahrer landet bei Unfall auf B198 in Leitplanke

B198/Lärz (ots) -



Auf der B198 auf Höhe der Kreuzung nach Lärz ist ein 24-Jähriger mit seinem Auto gegen 08.40 Uhr in einer Kurve in Fahrtrichtung Rechlin von der Straße abgekommen. Dabei wurden Schutzplanke und mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Nach bisheriger Kenntnis passierte der Unfall mutmaßlich, weil der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschmitteln fuhr.



Der Autofahrer kam verletzt in die Klinik. Weitere Insassen waren nicht im Wagen. Andere Fahrzeuge waren nicht involviert.



Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



Der Fahrer ist Syrer.



