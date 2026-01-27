POL-NB: Fahrer landet bei Unfall auf B198 in Leitplanke

Nr.6205005  | 27.01.2026  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

B198/Lärz (ots) -

Auf der B198 auf Höhe der Kreuzung nach Lärz ist ein 24-Jähriger mit seinem Auto gegen 08.40 Uhr in einer Kurve in Fahrtrichtung Rechlin von der Straße abgekommen. Dabei wurden Schutzplanke und mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Nach bisheriger Kenntnis passierte der Unfall mutmaßlich, weil der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschmitteln fuhr.

Der Autofahrer kam verletzt in die Klinik. Weitere Insassen waren nicht im Wagen. Andere Fahrzeuge waren nicht involviert.

Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer ist Syrer.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern