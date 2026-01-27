POL-HRO: Gefährlicher Schnee- und Eiswurf beschädigen Fahrzeug

Hagenow (ots) -



Gefährlicher Schnee- und Eiswurf beschädigen Fahrzeug



Von einer Bahnunterführung in Hagenow sind am Montagabend offenbar Schnee- und Eisteile auf fahrende Autos geworfen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 18:10 Uhr auf der Hagenow-Heide-Chaussee. Nach Angaben der 41-jährigen Autofahrerin, die unverletzt blieb, wurde ihr Pkw von herabfallenden Eis- und Schneeteilen beschädigt, die nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich von zwei dunkel gekleideten Kindern von der Unterführung geworfen wurden. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei in Hagenow konnte vor Ort Spuren sichern und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.



Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen machen können, sich bei der Polizei in Hagenow (03883 631-0) zu melden.



In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei noch einmal insbesondere Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren, dass das Werfen von Gegenständen von Brücken zu erheblichen Schäden oder schweren Verletzungen führen kann. Verkehrsteilnehmende, die solche Beobachtungen machen, werden gebeten, sofort den Polizeinotruf zu wählen.



