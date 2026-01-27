LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannten Tatverdächtigen

Sachverhalt

Am 03.01.2026 wurde die Sicherheitszentrale der Stromnetz Berlin GmbH durch ein internes Benachrichtigungssystem über einen Defekt an Leitungen im Bereich einer Kabelbrücke, Bremer Str. 4F, 12207 Berlin, informiert. Die alarmierten Kräfte der Polizei und der Feuerwehr stellten einen Brand fest, dessen Ursache in der Folge als Brandstiftung deklariert wurde. Als Folge des Brandes wurden Starkstromkabel, welche zum angrenzenden Heizkraftwerk führen, beschädigt. In mehreren Berliner Stadtteilen kam es daraufhin zu massiven Stromausfällen bei rund 45.000 Haushalten und circa 2.200 Gewerbekunden.

Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter

www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung71