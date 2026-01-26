POL-NB: Sportübungen lösen Rettungseinsatz aus

Sassnitz (ots) -



Am vergangenen Freitag (23. Januar 2026) wurde die Sassnitzer Polizei über eine vermeintlich hilflose Person informiert. Dieser Sachverhalt bestätigte sich vor Ort jedoch nicht.

Vielmehr führte ein 29-jähriger Deutscher aus Berlin auf einem Fahrradweg Sportübungen (Liegestütze) durch. Die alarmierten Rettungskräfte stellten keinen weiteren Handlungsbedarf fest.



