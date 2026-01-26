POL-NB: Sportübungen lösen Rettungseinsatz aus

Nr.6204195  | 26.01.2026  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Sassnitz (ots) -

Am vergangenen Freitag (23. Januar 2026) wurde die Sassnitzer Polizei über eine vermeintlich hilflose Person informiert. Dieser Sachverhalt bestätigte sich vor Ort jedoch nicht.
Vielmehr führte ein 29-jähriger Deutscher aus Berlin auf einem Fahrradweg Sportübungen (Liegestütze) durch. Die alarmierten Rettungskräfte stellten keinen weiteren Handlungsbedarf fest.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern