Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen (13) aus Bützow

Nr.PI-GUE-2026-01-26  | 26.01.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Seit Freitag, dem 23.01.2026, wird die 13-jährige Vian Mohammad Hussein aus Bützow vermisst. Letztmalig wurde sie am Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr in ihrer Wohngruppe gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die 13-Jährige seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

  • 160 cm groß
  • von schlanker Statur
  • schulterlange, schwarze Haare

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die 13-Jährige eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke.

Personen, welche die Gesuchte seit dem genannten Zeitraum gesehen haben oder möglicherweise Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bützow unter der Rufnummer 038461/4240 oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.

Weiterhin bittet die Polizei um die Auswertung vorhandener Videoaufzeichnungen im Stadtbereich Bützow. Möglicherweise ergeben sich hieraus weitere Ermittlungsansätze für die Personensuche.

