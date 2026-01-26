POL-NB: Viele Verkehrsunfälle im Bereich des PP Neubrandenburg: Polizei warnt aktuell vor Glätte

Neubrandenburg (ots) -



Eisregen und einsetzender Schnee beschäftigen seit der Nacht und auch in den frühen Morgenstunden die Einsatzkräfte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Mit Stand 08.45 Uhr sind der Einsatzleitstelle insgesamt 45 Verkehrsunfälle gemeldet worden. Allein 25 davon sind im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg gemeldet worden, 13 im Bereich der Polizeiinspektion Anklam und sieben im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund. Bei den Unfällen kam es größtenteils zu Blechschäden. Involviert waren hierbei ausschließlich Pkw und Lkw. Unfälle mit Krads oder E-Scootern sind derzeit nicht bekannt.



Im Bereich Burg Stargard, in Neubrandenburg, Waren, Eggesin und Ueckermünde waren nach bisherigem Stand in mehreren Fällen auch Winterdienste beteiligt. In Neustrelitz kam es zu einem Unfall zwischen gleich vier Fahrzeugen und auf der A 20 zwischen den Anschlussstellen Gützkow und Jarmen überschlug sich ein Auto mehrfach. Der 38 Jahre alte deutsche Fahrer blieb leichtverletzt. Auf der B 105 in der Gemeinde Sundhagen ist ein 25-jähriger Deutscher mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.



Der aktuell geschätzte Gesamtschaden der gemeldeten Unfällen beläuft sich auf mehr als 40.000 Euro. Ein Schwerpunkt des Unfallgeschehens ist rund um die Region Neubrandenburg und Neustrelitz zu erkennen. Ein Großteil der Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Neubrandenburger Präsidiums wurden bis dato dort gemeldet.



Die Polizei warnt an dieser Stelle, mit Blick auf die weiterhin angekündigten Witterungsverhältnisse, nochmals eindringlich, die Geschwindigkeit im Straßenverkehr dringend den Straßenverhältnissen anzupassen. Sofern möglich, sollte auf vermeidbare Fahrten am heutigen Tage verzichtet werden.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Caroline Kohl

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell