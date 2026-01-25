POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 25.01.2026 begleitete die Polizeiinspektion Schwerin mit eigenen

und unterstellten Kräften aus dem Bereich des PP Rostock sowie aus

dem Landesbereitschaftspolizeiamt eine angemeldete Versammlung in

Schwerin.



Unter dem Motto "Stoppt den Krieg gegen Kurden in Syrien"

versammelten sich in der Spitze ca. 325 Versammlungsteilnehmer auf

dem Grunthalplatz um ihre Meinung mittels Bannern, Fahnen sowie

einigen Redebeiträgen kundzutun.



Die Versammlung verlief störungsfrei und war gegen 17:20 Uhr beendet.



