POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Schwerin

Nr.6203485  | 25.01.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

Am 25.01.2026 begleitete die Polizeiinspektion Schwerin mit eigenen
und unterstellten Kräften aus dem Bereich des PP Rostock sowie aus
dem Landesbereitschaftspolizeiamt eine angemeldete Versammlung in
Schwerin.

Unter dem Motto "Stoppt den Krieg gegen Kurden in Syrien"
versammelten sich in der Spitze ca. 325 Versammlungsteilnehmer auf
dem Grunthalplatz um ihre Meinung mittels Bannern, Fahnen sowie
einigen Redebeiträgen kundzutun.

Die Versammlung verlief störungsfrei und war gegen 17:20 Uhr beendet.

