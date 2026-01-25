POL-NB: Brand von Gartenlauben

Usedom (LK VG) (ots) -



Am 24.01.2026 wurde gegen 02:56 Uhr ein Brand mehrerer Gartenlauben im Kleingartenverein Försteracker in der Stadt Usedom gemeldet. Durch die eingesetzte Polizei konnte festgestellt werden, dass zwei Gartenhäuser betroffen waren und bereits in voller Ausdehnung brannten. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Stolpe, Rankwitz, Murchin sowie Usedom mit ca. 45 Kameraden involviert. Trotz umgehender Löscharbeiten konnten die Objekte nicht erhalten werden und brannten letztlich vollständig nieder. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brandes waren die Gartenhäuser nicht bewohnt, es kamen keine Personen zu Schaden.



Die genaue Brandursache ist noch unklar, zur Ermittlung dieser wurde ein Brandursachenermittler eingesetzt. Weiterhin kam der Kriminaldauerdienst zur Spurensicherung zum Einsatz. Nach aktuellem Stand wird zunächst von einer Brandstiftung ausgegangen, ein Ermittlungsverfahren wurde entsprechend eingeleitet.



