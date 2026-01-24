POL-HRO: E-Scooter-Fahrer stirbt nach Sturz in Wismar

Wismar (ots) -



In Wismar ist es am 24.01.2026 gegen 09:30 Uhr zu einem tödlichen

Unfall mit einem E-Scooter gekommen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jährger deutscher Mann

mit seinem E-Scooter die Hanno-Günther-Straße in Richtung

Rudi-Arndt-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 5 verlor er aus bislang

ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.



Dabei schlug der Fahrer mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf. Er trug

keinen Schutzhelm. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus

gebracht, wo er später an den Folgen seiner Kopfverletzungen

verstarb.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache

aufgenommen.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



