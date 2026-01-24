POL-NB: 3 Jugendliche nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten gestellt

Greifswald (ots) -



Am 23.01.2026 gegen 21:10 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch einen Zeugen über Notruf darüber informiert, dass durch unbekannte Täter in der Straße der Freundschaft in Dersekow ein Zigarettenautomat gesprengt wurde. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevier zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch unbekannte Täter wurde der Zigarettenautomat mittels Feuerwerkskörper gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurde eine Fensterscheibe des gegenüberliegenden Wohnhauses beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000,-EUR.



Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten drei mutmaßliche Täter festgestellt werden. Hierbei handelt es sich um zwei 15-jährige und einen 17-jährigen deutsche Jugendliche, welche polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten sind. Gegen die Jugendliche wurde Anzeige wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion erstattet. Nach Abschluss er ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendliche an ihre Eltern übergeben.



Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



