POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB20 auf Höhe der Anschlussstellen Grimmen Ost

Am 23.01.2026 kam es gegen 17:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und zwei schwerverletzten Person auf der BAB 20 auf Höhe der Anschlussstellen Grimmen Ost in Fahrtrichtung Lübeck.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 53-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Audi die rechte Fahrspur der BAB20 in Fahrtrichtung Lübeck. In Höhe der Zufahrt der Anschlussstellen Grimmen-Ost befuhren drei Fahrzeuge den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt zur BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck, als plötzlich das mittlere Fahrzeug ausscherte und auf die rechte Fahrspur der Autobahn wechselte.

Der 49-jährige Fahrzeugführer eines Skoda missachtete dabei den Vorrang der 53-jährigen, sodass diese nicht mehr reagieren konnte und es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Beide Fahrzeugführer wurden dabei so schwer Verletzt, dass sie mittels eines Rettungswagen ins Krankenhaus Bartmannshagen verbracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen.

Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie durch Abschleppunternehmen geborgen werden mussten.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 112.000,- Euro.



Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die BAB 20 in Höhe der Anschlussstelle Grimmen Ost für die Dauer von circa 1,5 Stunden vollgesperrt.



