POL-HRO: Verkehrssicherheit im Fokus: Polizei kontrolliert 280 Fahrzeuge auf Alkohol, Drogen und Medikamente

Am gestrigen Donnerstag kontrollierte die Polizeiinspektion Rostock zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr rund 280 Fahrzeuge am Rostocker Mühlendamm. Der Schwerpunkt der Maßnahme lag auf der Überprüfung von Alkohol-, Drogen- und Medikamentenkonsum bei Fahrzeugführenden.



An den umfangreichen Kontrollen waren rund 30 speziell geschulte Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen Rostock und Güstrow beteiligt.



In der Folge leiteten die eingesetzten Polizeikräfte vier Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen der alkohol- beziehungsweise betäubungsmittelbeeinflussten Teilnahme am Straßenverkehr ein.



Bei allen Ordnungswidrigkeiten handelte es sich um betäubungsmittelbedingte Verstöße, bei denen die Vortests positiv auf Cannabis beziehungsweise Kokain reagierten. Zudem wurden diverse weitere Ordnungswidrigkeiten festgestellt, insbesondere aufgrund des verkehrstechnischen Zustands einiger Fahrzeuge.



Darüber hinaus leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren gegen einen 50-jährigen deutschen Fahrzeugführer ein, bei dem ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,98 Promille ergab. Nach eigenen Angaben hatte der Mann zuvor noch seine Tochter von der Schule abgeholt.



In allen genannten Fällen ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Unabhängig von den eingeleiteten Verfahren informierten sie in zwei Fällen die zuständige Führerscheinstelle zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit.



Das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss zählt weiterhin zu den häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle, insbesondere solcher mit schwer verletzten oder getöteten Personen. Aus diesem Grund setzt die Polizei auch weiterhin auf regelmäßige Verkehrskontrollen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.



