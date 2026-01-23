POL-HRO: Kind bei Verkehrsunfall auf dem Schulweg leicht verletzt

Rostock (ots) -



Am heutigen Morgen gegen 7:45 Uhr kam es in der Maxim-Gorki-Straße im Rostocker Stadtteil Evershagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger deutscher Fahrer eines Seat die Maxim-Gorki-Straße von der Messestraße kommend in Richtung Thomas-Morus-Straße. In Höhe der Dostojewskistraße überquerte ein Kind auf dem Weg zur Schule hinter einem parkenden Fahrzeug die Fahrbahn und wurde dabei von dem Fahrzeug erfasst.



Der 13-jährige Junge wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen.



