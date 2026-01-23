POL-HRO: Unbekannte Täter brechen mehrere Firmentransporter auf - Polizei sucht Zeugen

Steffin (LK NWM) (ots) -



Nachdem unbekannte Täter in der zurückliegenden Nacht in vier Firmentransporter eingedrungen sind und daraus diverse Werkzeuge entwendet haben, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die unbekannten Täter im Verlauf der zurückliegenden Nacht Zutritt zu dem Firmengelände in der Ortschaft Steffin. Dort drangen die Unbekannten in vier abgestellte Firmentransporter ein und entwendeten aus diesen diverse Werkzeuge. Die verursachte Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



Gegen 06 Uhr des heutigen Morgens wurde der Einbruchdiebstahl bemerkt und die Polizei informiert.



Der Kriminaldauerdienst war vor Ort eingesetzt und sicherte Spuren. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.



Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Ortschaft Steffin verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt, sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 zu melden.



