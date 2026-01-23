POL-HRO: Jugendliche Spritztour endet an Laternenmast

Plau am See (ots) -



Am Donnerstagabend ereignete sich in Plau am See ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Wie Zeugen zunächst mitteilten, sei gegen 20:50 Uhr ein PKW aufgefallen, der mit durchdrehenden Reifen und aufheulendem Motor durch die Bahnhofstraße gefahren sei. In der Folge fuhr das Fahrzeug zunächst mit dem Hinterreifen gegen einen Bordstein, ehe es frontal gegen einen Laternenmast stieß. Durch den Zusammenstoß lösten die Frontairbags aus und ein Teil des Laternenmastes fiel auf die Frontscheibe. Glücklicherweise wurden bei dem Verkehrsunfall keine Personen verletzt. Die alarmierten Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 16-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem habe er den PKW ohne das Wissen seiner Eltern in Gebrauch genommen. Im Fahrzeug fuhren zwei weitere Jugendliche mit, die die Spritztour teils mit dem Smartphone filmten. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Er wurde, wie seine Mitfahrer auch, vor Ort durch die Eltern abgeholt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.



