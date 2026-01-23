POL-NB: Junge hilft Rentnerin

Anklam (ots) -



Am gestrigen Abend, 22. Januar 2026, meldete sich gegen 19:30 Uhr ein 13-Jähriger beim Notruf der Polizei.

Kurz zuvor traf er eine ältere Dame im Anklamer Stadtpark. Da die Frau, mit Blick auf die aktuelle Witterung, nur leicht bekleidet war, sprach er sie an. Die Rentnerin erklärte dem Jungen, dass sie in der Ringstraße wohne, woraufhin der hilfsbereite 13-Jährige sie zur knapp 1,5 Kilometer entfernten, vermeintlichen Wohnanschrift begleitete.

Da die Frau ihre vermeintliche Wohnungstür nicht öffnen konnte und dem Jungen mittlerweile Zweifel am geschilderten Sachverhalt kamen, wandte er sich an die Polizei.



Die Polizisten, welche kurz darauf am Einsatzort antrafen, übernahmen die Prüfung der Wohnanschrift der Rentnerin. Zeitgleich erschien ein Mitarbeiter eines ortsansässigen Pflegedienstes, welcher bereits auf der Suche nach der 83-Jährigen war.



Es stellte sich heraus, dass die Seniorin mittlerweile in einer Pflegeeinrichtung lebt und es sich bei der angegebenen, vermeintlichen Anschrift um einen früheren Wohnort der Frau handelt.



Durch schnelles und umsichtiges Handeln konnte die 83-Jährige wohlbehalten nach Hause gebracht werden.



