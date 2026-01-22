POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots) -



Am 22.01.26 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der L 30 zwischen

Gingst und Bergen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnisstand

verlor die 29-jährige Fahrerin eines Ford in einer Rechtskurve am

Ortsausgang Gingst die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet

dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Audi einer

entgegenkommenden 42-Jährigen. Der Audi kam von der Fahrbahn ab und

an einer Straßenlaterne zum Stehen.

Die 29-Jährige Fahrerin wurde leichtverletzt und vorsorglich in ein

Stralsunder Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten sind Deutsche.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen

werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 50.000 Euro

geschätzt.



