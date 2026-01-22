POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden auf Rügen
Bergen auf Rügen (ots) -
Am 22.01.26 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der L 30 zwischen
Gingst und Bergen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnisstand
verlor die 29-jährige Fahrerin eines Ford in einer Rechtskurve am
Ortsausgang Gingst die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet
dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Audi einer
entgegenkommenden 42-Jährigen. Der Audi kam von der Fahrbahn ab und
an einer Straßenlaterne zum Stehen.
Die 29-Jährige Fahrerin wurde leichtverletzt und vorsorglich in ein
Stralsunder Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten sind Deutsche.
Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen
werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 50.000 Euro
geschätzt.
