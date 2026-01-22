POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 26 bei Wolgast (LK V-G)

Wolgast (ots) -



Am 22.01.2026 gegen 13:15 Uhr befuhr eine 84-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Seat die Landstraße 26 zwischen Hohendorf und Zarnitz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf der Gegenfahrbahn, seitlich liegend, zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall schwer-, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Da sie sich nicht selbständig aus dem verunfallten PKW befreien konnte, wurde sie durch die alarmierte Feuerwehr aus dem PKW geborgen und durch den Rettungsdienst in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 22.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung kam es für ca. 1,5 Stunden zur Vollsperrung der Fahrbahn.



