POL-HRO: Mehrere verletzte Personen bei Zusammenstoß auf der L072

Details anzeigen Die Ampelkreuzung L072 / K30 musste zeitweise vollgesperrt werden. Die Ampelkreuzung L072 / K30 musste zeitweise vollgesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Mittwochmittag drei Personen leicht verletzt worden. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge habe gegen 11:30 Uhr ein 59-jähriger Autofahrer die Ampelkreuzung an der L072 / K30 bei rotem Lichtsignal überfahren und ist dadurch mit einem querenden PKW zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser in ein weiteres Fahrzeug geschleudert, das an der Ampelkreuzung wartete. Neben dem 59-Jährigen Mann wurden noch zwei weitere Personen durch die Kollision leicht verletzt und zum Teil in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Dabei wird auch geprüft, ob die zum Unfallzeitpunkt tiefstehende Sonne die Sicht der Fahrzeugführer beeinträchtigt habe. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Ampelkreuzung zeitweise vollgesperrt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro.



