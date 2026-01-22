POL-NB: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der B104 bei Pasewalk (LKv-G)

Pasewalk (ots) -



Am 22.01.2026 gegen 07:15 Uhr ereignete sich auf der B104 in der Ortslage Rossow ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 43 Jahre alter polnischer Fahrzeugführer mit seinem PKW VW Caddy die Ortslage Rossow (B 104) in Richtung Löcknitz, kam vermutlich auf Grund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden PKW Dodge eines 52-jährigen polnischen Fahrzeugführers zusammen. Durch diesen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung durch den eingesetzten Rettungsdienst in die Asklepios Klinik nach Pasewalk verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Für die Bergungsmaßnahmen musste die B 104 zweitweise voll gesperrt werden.

Der Sachschaden wird insgesamt auf 40.000 Euro geschätzt.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



