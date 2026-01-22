POL-HRO: Totalentwendung eines Renault Transporters in Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem laut vorliegender Angaben unbekannte Täter einen weißen Renault Master (Transporter/ Baujahr 2020) in Güstrow entwendet haben sollen.



Am 21.01.2026 informierte der 46-jährige Eigentümer des Fahrzeugs die Polizei über den Vorfall. Laut Aussage des Geschädigten hätte er den PKW zuletzt am Vortag gegen 15.00 Uhr gesehen, als er das Fahrzeug auf einem Parkplatz im Güstrower Heideweg abstellte. Am Morgen des 21.01.2026 habe sich der Transporter nicht mehr dort befunden. Wie sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft haben ist aktuell nicht bekannt und Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen. Der Stehlschaden wird mit mindestens 15.000 Euro angegeben.



Um die Umstände des Tatgeschehens weiter zu erhellen, bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die unter Berücksichtigung des vermeintlichen Tatzeitraums (20.01.2026 15:00 Uhr bis 21.01.206 08:00 Uhr) Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich bei der Polizei unter 03843 2660 oder dem polizeilichen Notruf zu melden. Selbstverständlich können Sie Ihre Hinweise auch über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle einreichen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell