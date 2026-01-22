POL-NB: Hausbrand in einem ehemaligen Ferienlager in Fuhlendorf
Barth (ots) -
Am Mittwoch, dem 21.01.2026 gegen 17:20 Uhr wurde die Polizei über
den Brand eines Hauses in Fuhlendorf informiert. Bei der Örtlichkeit
handelte es sich um ein ehemaliges Ferienlager. Neben der Barther
Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Fuhlendorf und Pruchten,
als auch Barth im Einsatz. Gegen 19:00 Uhr konnte der Brand zwar
gelöscht, das derzeit als Lagerstätte genutzte Haus allerdings nicht
gerettet werden. Das Haus brannte fast vollständig nieder, der
Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Personen waren zu keinem
Zeitpunkt gefährdet.
Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache
aufgenommen. Weiterhin kommt auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein
Brandursachenermittler zum Einsatz.
Wer im vorgelagerten Zeitraum zum Brandausbruch auffällige
Feststellungen in dem Bereich gemacht hat oder sonstige sachdienliche
Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Barth, Tel.
038321 6720 oder der Onlinewache unter
www.polizei.mvnet.de/onlinewache zu melden.
