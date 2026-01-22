POL-NB: Hausbrand in einem ehemaligen Ferienlager in Fuhlendorf

Barth (ots) -



Am Mittwoch, dem 21.01.2026 gegen 17:20 Uhr wurde die Polizei über

den Brand eines Hauses in Fuhlendorf informiert. Bei der Örtlichkeit

handelte es sich um ein ehemaliges Ferienlager. Neben der Barther

Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Fuhlendorf und Pruchten,

als auch Barth im Einsatz. Gegen 19:00 Uhr konnte der Brand zwar

gelöscht, das derzeit als Lagerstätte genutzte Haus allerdings nicht

gerettet werden. Das Haus brannte fast vollständig nieder, der

Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Personen waren zu keinem

Zeitpunkt gefährdet.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Weiterhin kommt auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein

Brandursachenermittler zum Einsatz.



Wer im vorgelagerten Zeitraum zum Brandausbruch auffällige

Feststellungen in dem Bereich gemacht hat oder sonstige sachdienliche

Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Barth, Tel.

038321 6720 oder der Onlinewache unter

www.polizei.mvnet.de/onlinewache zu melden.



