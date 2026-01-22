POL-HRO: Pressemitteilung zum Versammlungsgeschehen in Rostock

Rostock (ots) -



Am 21.01.2026 begleiteten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Rostock

und der Bereitschaftspolizei eine angemeldete Kundgebung in Rostock.

Unter dem Motto "Solidarität für Rojava" versammelten sich in der

Spitze ca. 300 Versammlungsteilnehmer auf dem Gertrudenplatz am

Doberaner Platz. Gegen 19:30 Uhr, kurz vor Beendigung der

Versammlung, wirkten ca. 10 Personen außerhalb der Versammlung durch

Rufe auf die Versammlungsteilnehmer ein. Daraufhin begaben sich ca.

100-150 Teilnehmer in die Richtung der Störergruppe und es kam zu

einer verbalen und teils körperlichen Auseinandersetzung zwischen den

Personengruppen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten, mit

Unterstützung von Kräften aus den umliegenden Dienststellen sowie

Kräfte der Bundes- und Bereitschaftspolizei, die Gruppen voneinander

trennen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des

Anfangsverdachtes eines schweren Landfriedensbruchs eingeleitet.



Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



