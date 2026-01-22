POL-HRO: Pressemitteilung zum Versammlungsgeschehen in Rostock
Rostock (ots) -
Am 21.01.2026 begleiteten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Rostock
und der Bereitschaftspolizei eine angemeldete Kundgebung in Rostock.
Unter dem Motto "Solidarität für Rojava" versammelten sich in der
Spitze ca. 300 Versammlungsteilnehmer auf dem Gertrudenplatz am
Doberaner Platz. Gegen 19:30 Uhr, kurz vor Beendigung der
Versammlung, wirkten ca. 10 Personen außerhalb der Versammlung durch
Rufe auf die Versammlungsteilnehmer ein. Daraufhin begaben sich ca.
100-150 Teilnehmer in die Richtung der Störergruppe und es kam zu
einer verbalen und teils körperlichen Auseinandersetzung zwischen den
Personengruppen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten, mit
Unterstützung von Kräften aus den umliegenden Dienststellen sowie
Kräfte der Bundes- und Bereitschaftspolizei, die Gruppen voneinander
trennen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des
Anfangsverdachtes eines schweren Landfriedensbruchs eingeleitet.
Sascha Puchala
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
