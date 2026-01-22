POL-HRO: Brand einer Werkstatt
Duckwitz/ LK Rostock (ots) -
Am Abend des 21.02.2026 gegen 20:25 Uhr kam es in Duckwitz in der
Gemeinde Behren-Lübchin zu einem Einsatz von Feuerwehr,
Rettungsdienst und Polizei. Aufgrund eines technischen Defektes
begann eine privat genutzte Werkstatt zu brennen. Bei Eintreffen der
Einsatzkräfte stand diese bereits in Vollbrand. Durch das schnelle
Eingreifen der 74 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gnoien,
Wasdow/Viecheln, Lühburg und Thelkow konnte ein Übergreifen auf die
benachbarten Einfamilienhäuser verhindert und das Feuer gelöscht
werden. Die Löscharbeiten dauerten aufgrund der starken
Rauchentwicklung mehrere Stunden an. Verletzt wurde durch den Brand
niemand. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt die
Ursache sein. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf 50.000 Euro
geschätzt.
Sascha Puchala
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
