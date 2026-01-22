POL-HRO: Brand einer Werkstatt

Duckwitz/ LK Rostock (ots) -



Am Abend des 21.02.2026 gegen 20:25 Uhr kam es in Duckwitz in der

Gemeinde Behren-Lübchin zu einem Einsatz von Feuerwehr,

Rettungsdienst und Polizei. Aufgrund eines technischen Defektes

begann eine privat genutzte Werkstatt zu brennen. Bei Eintreffen der

Einsatzkräfte stand diese bereits in Vollbrand. Durch das schnelle

Eingreifen der 74 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gnoien,

Wasdow/Viecheln, Lühburg und Thelkow konnte ein Übergreifen auf die

benachbarten Einfamilienhäuser verhindert und das Feuer gelöscht

werden. Die Löscharbeiten dauerten aufgrund der starken

Rauchentwicklung mehrere Stunden an. Verletzt wurde durch den Brand

niemand. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt die

Ursache sein. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf 50.000 Euro

geschätzt.



Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



