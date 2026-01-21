POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss an der Anschlussstelle Tribsees

A20 Tribsees (ots) -



Am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, gegen 13:00 Uhr kam es an der Anschlussstelle Tribsees der Autobahn 20 in Fahrtrichtung Stettin zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw.



Nach ersten Erkenntnissen wollte ein polnischer Fahrzeugführer mit einem Ford auf die Autobahn auffahren. Dabei kam der 42-Jährige vermutlich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern. In der Folge kam der Pkw in einem Straßengraben zum Stillstand.



Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten jedoch eine Alkoholisierung von 1,4 Promille fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Ebenso war der Fahrer offensichtlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



