POL-HRO: Tödlicher Unfall auf Landstraße 071: Maßnahmen dauern an

Neustadt-Glewe (ots) -



Auf der Landstraße 071 zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe ist es heute morgen gegen 07:10 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen kam es aufgrund eines Vorfahrtsfehlers zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Durch den Aufprall wurde eines der Fahrzeuge gegen einen Baum geschleudert. Der 32 Jahre alte Fahrzeugführer verstarb noch an der Unfallstelle. Seine zwei anderen Mitfahrer, 31 und 36 Jahre, wurden schwer verletzt. Die 29-jährige Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht.



Die Landstraße 071 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.



Derzeit laufen die letzten Bergungsarbeiten. Die Landstraße soll in Kürze wieder freigegeben werden.



