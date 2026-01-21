POL-NB: Fahndung nach gestohlenen Autos

Neustrelitz/Greifswald (ots) -



Heute Morgen hat die Neustrelitzer Polizei den Diebstahl eines teuren Mercedes von einem Grundstück in der Kranichstraße aufgenommen. Das schwarze Fahrzeug der Klasse GLS450 mit Kennzeichen NZ-EB14 soll einen Wert von etwa 160.000 Euro haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagabend, etwa 22.30 Uhr, und Mittwochmorgen, etwa 06.50 Uhr.



Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Hinweise für die Polizei haben, wenden sich bitte an das Revier Neustrelitz unter 03981 / 258224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



In Greifswald haben die Beamten gestern Nachmittag eine Anzeige wegen eines gestohlenen Transporters aufgenommen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (16.01.), circa 11.00 Uhr, und Dienstag (20.01.), etwa 16.00 Uhr. Der weiße, etwa 13 Jahre alte Transporter Citroen Jumper mit Kennzeichen M-PX1306 stand zuletzt auf einem Parkplatz in Greifswald in der Dostojewskistraße.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Greifswalder Polizei unter 03834 / 540224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



