POL-HRO: Trickdiebstahl an 74-Jähriger in Hagenow - Polizei warnt und bittet um Hinweise

Am Dienstagvormittag, den 20. Januar 2026, gegen 09:40 Uhr meldete sich eine 74-jährige Frau aus Hagenow bei der Polizei und zeigte einen Diebstahl aus ihrer Wohnung an.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich am Dienstagvormittag zwischen 09:10 Uhr und 09:20 Uhr zwei bislang unbekannte Frauen unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Seniorin in der Schillerstraße in Hagenow. Die Frauen gaben an, Zustellerinnen zu sein, und erklärten, sie wollten eine Nachricht für einen abwesenden Nachbarn hinterlassen.



In der Wohnung lenkten die beiden Frauen die 74-jährige Deutsche gezielt ab und hielten sich mit ihr in einem abgelegenen Zimmer auf. Währenddessen soll sich unbemerkt mindestens eine weitere, bislang unbekannte Person Zutritt zur Wohnung verschafft haben. Diese durchwühlte mehrere Schränke und entwendete diverse Wertgegenstände. Erst nachdem die beiden Frauen die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Geschädigte den Diebstahl und informierte die Polizei.

Die Geschädigte beschrieb die Frauen als ca. 160 cm groß und korpulent. Eine der Frauen soll einen schwarzen Parka und eine schwarze Mütze getragen haben. Zu den weiteren mutmaßlichen Tatbeteiligten liegen derzeit keine näheren Beschreibungen vor.



Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am 20. Januar 2026 im Vormittagszeitraum verdächtige Beobachtungen in der Schillerstraße oder im Nahbereich in Hagenow gemacht? Wem sind die beschriebenen Frauen aufgefallen, möglicherweise auch in Begleitung weiterer Personen? Wurden Fahrzeuge gesehen, die im Zusammenhang mit den Tatverdächtigen stehen könnten?

Hinweise nimmt die Polizei Hagenow unter der Telefonnummer 03883-6310 entgegen. Alternativ können sich Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.



Die Polizei warnt erneut eindringlich vor sogenannten Trickdiebstählen und rät insbesondere:



Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Nutzen Sie den Türspion, die Sprechanlage oder die Türsperre.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Achtung: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der geschlossenen Tür warten



Die Polizei appelliert zudem an Angehörige und Nachbarn, insbesondere ältere Menschen regelmäßig über diese Tätermaschen aufzuklären.



Polizeipräsidium Rostock

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





