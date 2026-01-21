POL-HRO: Landesstraße 071 nach Verkehrsunfall gesperrt (Erstmeldung)

Neustadt-Glewe (ots) -



Aktuell sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der L 071 zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe im Einsatz. Dort kam es nach aktuellem Erkenntnisstand zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen, weshalb die L 071 voraussichtlich für mehrere Stunden voll gesperrt sein wird. Weitere Informationen folgen.



