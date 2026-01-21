POL-HRO: Landesstraße 071 nach Verkehrsunfall gesperrt (Erstmeldung)

Nr.6200510  | 21.01.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Neustadt-Glewe (ots) -

Aktuell sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf der L 071 zwischen Wöbbelin und Neustadt-Glewe im Einsatz. Dort kam es nach aktuellem Erkenntnisstand zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen, weshalb die L 071 voraussichtlich für mehrere Stunden voll gesperrt sein wird. Weitere Informationen folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

