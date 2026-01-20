POL-HRO: Vermisste 13-jähriges Mädchen konnte wohlbehalten angetroffen werden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Bützow (ots) -



Die seit dem 18.01.2026 gegen 22:45 Uhr vermisste 13-jährige Mädchen

aus Bützow - siehe Pressemitteilung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6200243

konnte wohlbehalten angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der

Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um

Löschung der gespeicherten oder veröffentlichen personenbezogenen

Daten.



Nils Tiede

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





