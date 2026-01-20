POL-HRO: Gebäudebrand in Moor
Grevesmühlen (ots) -
Am Nachmittag des 20.01.2026 kam es aus bislang unklarer Ursache in
der Ortschaft Moor zu einem Gebäudebrand. Nach bisherigen
Erkenntnissen wurde in der Dorfstraße eine kleinere Werkstatt sowie
ein darin abgestellter PKW durch das Feuer vollständig zerstört. Eine
unmittelbar an die Werkstatt angrenzende Ferienwohnung auf dem
Nachbargrundstück scheint nach derzeitigem Sachstand unbeschädigt
geblieben zu sein. Der Sachschaden wird derzeit insgesamt auf ca.
35.000,- Euro geschätzt. Personenschaden entstand bei dem Brand
nicht.
Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr Gostorf und fünf
weitere Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis mit insgesamt 60
Kameraden vor Ort. Im Zuge der Löscharbeiten wurden die Anwohner der
umliegenden Wohnhäuser kurzzeitig evakuiert. Diese konnten nach
Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Häuser zurückkehren.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache
aufgenommen.
Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell