POL-HRO: Gebäudebrand in Moor

Grevesmühlen (ots) -



Am Nachmittag des 20.01.2026 kam es aus bislang unklarer Ursache in

der Ortschaft Moor zu einem Gebäudebrand. Nach bisherigen

Erkenntnissen wurde in der Dorfstraße eine kleinere Werkstatt sowie

ein darin abgestellter PKW durch das Feuer vollständig zerstört. Eine

unmittelbar an die Werkstatt angrenzende Ferienwohnung auf dem

Nachbargrundstück scheint nach derzeitigem Sachstand unbeschädigt

geblieben zu sein. Der Sachschaden wird derzeit insgesamt auf ca.

35.000,- Euro geschätzt. Personenschaden entstand bei dem Brand

nicht.



Zur Brandbekämpfung war die Freiwillige Feuerwehr Gostorf und fünf

weitere Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis mit insgesamt 60

Kameraden vor Ort. Im Zuge der Löscharbeiten wurden die Anwohner der

umliegenden Wohnhäuser kurzzeitig evakuiert. Diese konnten nach

Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Häuser zurückkehren.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell