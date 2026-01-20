Polizei bittet um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger aus Bützow

Details anzeigen Foto der Vermissten Foto der Vermissten

Seit Sonntagabend, dem 18.01.2026, wird die 13-jährige Vian Mohammad Hussein aus Bützow vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 22:45 Uhr in ihrer Wohngruppe in Bützow, Am Ausfall gesehen. Seither ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Vian ist etwa 1,60m groß, von schlanker Statur und hat lange schwarze Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die 13-Jährige eine dunkelblaue Sporthose und eine schwarz-weiße Jacke der Marke „Nike“.

Die Polizei bittet nun dringend um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Alle sachdienlichen Informationen nimmt das Polizeirevier Bützow unter der Telefonnummer 038461/4240 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Weiterhin bittet die Polizei um die Überprüfung vorhandener Videoaufzeichnungen im Stadtbereich Bützow und etwaig relevante Aufnahmen der Polizei zur Unterstützung der Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.