Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug durch Schockanruf - Wer kennt die Person?

Die Kriminalpolizei Schwerin bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Tatverdächtigen in Zusammenhang mit einem Betrugsfall mittels Schockanruf.

Am 26.08.2025 wurde ein Gadebuscher (Bereich Nordwestmecklenburg) Opfer eines perfiden Betrugs. Gegen Mittag klingelte das Festnetztelefon. Am anderen Ende eine weinende, panische Stimme – angeblich die eigene Tochter. Unter Tränen schilderte sie einen schweren Verkehrsunfall, bei dem eine schwangere Frau tödlich verletzt worden sei.

Kurz darauf übernahm ein Mann das Gespräch. Er gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, die Tochter müsse in Untersuchungshaft, sofern nicht sofort eine hohe fünfstellige Geldsumme als Kaution gezahlt werde.

Der Geschädigte stand unter erheblichem emotionalem Druck und sammelte Bargeld sowie Schmuck im Wert von über 30.000 € zusammen. Diese Wertgegenstände wurden an einen bislang unbekannten Abholer übergeben, der sich als Staatsanwalt ausgab. Der Abholer verließ den Übergabeort anschließend fußläufig in Richtung Bahnhof. Mit Hilfe eines Phantombildes wird nun nach diesem Mann gefahndet.

Personenbeschreibung:

• männlich, ca. 30–35 Jahre

• ca. 180 cm groß

• dunkle / schwarze Haare, braune Augen

• durchschnittliche Statur

• verlangsamte Aussprache

• sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent

• dunkle Ohrringe

• dunkle knielange Hose (Baumwollstoff), dunkles T-Shirt



Das Amtsgericht Stralsund hat einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Tatverdächtigen erlassen. Wer Angaben zur Identität oder Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich per Mail an die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin (kpi.schwerin@polmv.de) oder an die örtliche Polizeidienststelle in Gadebusch Tel. 03886/722 0 zu wenden.